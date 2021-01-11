‘Düşük tansiyon’ can aldı

Kordon Pasaport Limanı karşısında uzun yıllar kafe işleten Şehmuz Güler, arkadaşları ile oturduğu sırada bir anda oturduğu sandalyeden düşerek kafasını yere çarptı. İki çocuk babası Güler, olay yerinde yaşamını yitirdi. Güler'in düşük tansiyon Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, cenazeyi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderdi. Akıl almaz olay, Güler'in çalıştırdığı bir iş merkezindeki kafede yaşandı. Düştükten sonra kafasına aldığı darbe ile kanlar içinde kalan Güler, olay yerinde öldü.



KANLAR İÇİNDE KALDI

İZMİR'DE Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi ardından ailesi ve kardeşi Mehmet Güler tarafından alınan cenaze gözyaşları içinde İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Ağabeyinin tansiyon rahatsızlığı olduğunu bildiklerini ancak düşme ile birlikte kafasını vurunca kanlar içinde kaldığını ve bu yüzden Savcılığın otopsiye gönderdiğini söyleyen Güler, önümüzdeki günlerde kesin sonucun çıkacağını söyledi.

Fatih ŞENDİL