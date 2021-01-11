Maraşlı’nın hikayesi başlıyor

Yapımını Tims&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı merakla beklenen "Maraşlı" bu akşam atv ekranında izleyici karşısına çıkıyor.

HAYATINI KURTARIYOR

Tanıtım fragmanıyla diziseverleri heyecanlandıran Maraşlı'da; kızı Zeliş'in vurulmasıyla hayatında yeni bir sayfa açan; gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın (Burak Deniz) hikayesi anlatılacak. Bir gün istemeden bir savcının ölümüne tanık olan ve fotoğraflarını çeken Mahur'la (Alina Boz) tanışan Maraşlı, bu güzel kadının hayatını kurtarmasıyla kendisini hem aşkın hem de büyük sırların içinde bulacak. Senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo, Ercan Uğur'un, yönetmenliğini ise Arda Sarıgün'ün üstlendiği "Maraşlı" bu akşam saat 20.00'de atv'de.



KARAKTERİNE HAYRAN

Dizide Alina Boz, varlıklı bir ailenin ayakları yer basan, zeki ve donanımlı fotoğraf sanatçısı kızı Mahur karakterine hayat veriyor. Farklı hikayesi, sıra dışı tarzı ve sürükleyici temposuyla dikkatleri çekecek 'Maraşlı' dizisi ile izleyiciyle buluşacağı için oldukça heyecanlı olan Boz, Mahur'un en çok doğallığına hayran olduğunu dile getirdi.