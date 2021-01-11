Mesut Özil, aşkıyla kahve keyfi yaptı

Eşine Türk kahvesi yapan Gülşe, yayımladığı fotoğrafın altına ise, "Aşkımla kahve keyfi" notunu düştü. 27 yaşındaki Gülşe'nin paylaşımına takipçilerinden yüzlerce beğeni ve yorum geldi. 2019 yılında evlenen çift, geçtiğimiz günlerde de 9 aylık olan kızları Eda'nın fotoğrafını ilk kez paylaşmıştı.