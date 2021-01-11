  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Mesut Özil, aşkıyla kahve keyfi yaptı

, aşkıyla kahve keyfi yaptı

'ye imza atmaya hazırlanan futbolcu 'in eşi , sosyal medya hesabından ev hallerini paylaştı.

Mesut Özil, aşkıyla kahve keyfi yaptı

11.1.2021

Eşine Türk kahvesi yapan Gülşe, yayımladığı fotoğrafın altına ise, "Aşkımla kahve keyfi" notunu düştü. 27 yaşındaki Gülşe'nin paylaşımına takipçilerinden yüzlerce beğeni ve yorum geldi. 2019 yılında evlenen çift, geçtiğimiz günlerde de 9 aylık olan kızları Eda'nın fotoğrafını ilk kez paylaşmıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mesut Özil, aşkıyla kahve keyfi yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.