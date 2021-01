Miami semalarında sürpriz romantizm

İŞ insanı Uğur Akkuş eşi Ebru Şallı'ya yaptığı jestle gönülleri fethetti. Hem iş hem de tatil için Amerika Los Angeles'ta bulunan çift, önceki gün Miami'ye geçti. Burada da birkaç gün kalacak ikiliden Uğur Akkuş, eşine romantik bir jest yaptı. Özel bir uçak kiralayan Uğur Akkuş, uçağın kuyruğuna İngilizce "You are the most beautiful woman. I love you", "Dünyanın en güzel kadınısın. Seni seviyorum" yazdırdı. Uçağı gören Türkler bunu sosyal medyada paylaştı.