Naomi sırrını açıkladı

SİNEMANIN başarılı aktrislerinden İngiliz oyuncu Naomi Watts asla güneşlenmediğini ifade etti. 51 yaşındaki usta oyuncu "Yaşınızla barışmanız gerekiyor. İyi ve kötü günleriniz elbette olacaktır. Geceleri en az sekiz saat uyur ve gün içinde minimum iki litre su içerim" diye konuştu.