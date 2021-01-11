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Haberler Sarmaşık Naomi sırrını açıkladı

sırrını açıkladı

Naomi sırrını açıkladı

11.1.2021

SİNEMANIN başarılı aktrislerinden İngiliz oyuncu Naomi Watts asla güneşlenmediğini ifade etti. 51 yaşındaki usta oyuncu "Yaşınızla barışmanız gerekiyor. İyi ve kötü günleriniz elbette olacaktır. Geceleri en az sekiz saat uyur ve gün içinde minimum iki litre su içerim" diye konuştu.

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