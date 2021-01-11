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Haberler Sarmaşık Prens Harry ve eşi internetten çekildi

Prens Harry ve eşi internetten çekildi

Prens Harry ve eşi internetten çekildi

11.1.2021

İNGİLTERE Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle'ın, internet dünyasındaki nefret söylemlerinden dolayı sosyal medyayı terk ettiği öne sürüldü. İkiliye yakın bir kaynağın, uzun süredir paylaşım yapmayan çiftin sosyal medyaya dönme ihtimallerinin "çok düşük" olduğunu söylediği belirtildi. Çiftin ayrıca, Archewell Vakfı için de sosyal medyayı kullanma planları olmadığı aktarıldı.

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