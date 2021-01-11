Vaat sağlık içerik zehir!

Sağlıklı atıştırmalık adı altında satılan birçok ürün aslında içerdiği glikoz şurubu, yüksek miktarda şeker ve katkı maddeleri ile sağlığa zarar veriyor. Tüketicilerin etiket okumasının çok önemli olduğunu belirten Diyetisyen Derya Zünbülcan, "Özellikle bu günlerde bağışıklık sistemimiz bizim için çok kıymetli bir hale geldi. Tükettiğimiz her ürün parçalarına ayrılıp hücrelerimize katılıyor. Tükettiğimiz besinler hücrelerimiz için birer mesajcı haline geliyor. O nedenle paketli ürünlere dikkat edip, etiket okumalıyız" diye konuştu.



PİRİNÇ PATLAKLARI

KİLO kontrolünü sağlamak adına ara öğünlerde tüketilen pirinç patlakları, içerdiği pirinç sayesinde kan şekerini çok hızlı yükseltiyor. Bu da hem kilo kontrolünü zorlaştırıyor hem de kişinin sağlığını bozuyor.



EKMEK VE SANDVİÇLER

PAKETLİ ekmek alırken, içerisinde koruyucu madde olup olmadığının kontrol edilmesi gerekiyor, hazır tost ekmeklerinin ve hazır tostların içinde de şeker bulunabiliyor. Paketli şarküteri ürünlerinin ise yine içeriğinin iyi okunması gerekiyor, katkı maddesi olup olmadığının kontrol edilmesi gerekiyor.



KEFİR

ÇOK sağlıklı olan kefiri sade değil de meyveli tüketmek istediğinizde de yine içerisinde bulunan şeker, katkı maddeleri ve kıvam artırıcılar nedeniyle aslında sağlığınızı bozuyor.



KAHVALTILIK SOS

KAHVALTILIK sos aldığınızda, etiketi iyi okumalısınız. Bu sosların içinde de şeker bulunabiliyor. Eğer dikkatli olmazsanız kahvaltıda da kaşık kaşık şeker tüketmiş olursunuz diye konuştu.



TAHIL BARLAR

DİYET yapan veya sağlığına zarar vermeden tatlı tüketmek isteyenler tam tahıllı, meyveli, mısır gevrekli barlara yöneliyor. Ancak tahıl barların birçoğunun içinde glikoz şurubu olduğunu anlatan Diyetisyen Derya Zünbülcan, "Canımız tatlı istiyorsa mısır gevreğinden yapılmış bir bar gördüğümüzde sağlıklıymış gibi geliyor. Paketlerin üzerinde tam tahıllı ve şekersiz yazabiliyor. Ama bu ürünler kimi zaman bir gofret kadar zararlı olabiliyor. Bu barı, kilo kontrolünü sağlamak için tüketiyorsunuz, fakat glikoz şurubu göbek bölgesini kalınlaştıran bir numaralı etken. İçerisindeki katkı maddeleri ise kimi zaman kanserojen olabiliyor" diyor.



KONSERVE MEYVELER

DİYETİSYEN Derya Zünbülcan, "Bazen meyveleri ayıklamak, kesmek ve tüketilmeye hazır hale getirmek zor gelebiliyor. Birçok kişi bu nedenle konservede doğranmış meyve alıyor. Ama bu konservelerin bazılarında şeker öyle yoğun oluyor ki adeta şekere bandırılmış meyve tüketmiş oluyorsunuz. Böylece meyve, sağlığınıza sağlık katacağına, bağışıklık sisteminizi ve akciğer kapasitenizi düşürüyor" diyor.