Eflatun Nuri ödülleri çevrımıçı dagıtıldı

İzmir'de 4. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması Ödül Töreni, pandemi şartları nedeniyle bu yıl çevrimiçi düzenlendi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gerçekleştirilen törende kazanan karikatüristlere ödülleri canlı yayında, sembolik olarak verildi. Konak Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan ödül töreninde, yarışmanın birincisi Orhan Öztürk, ikincisi Engin Selçuk ve üçüncüsü olan Nuhsal Işın ödüllerini aldı.