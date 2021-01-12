Ivana Sert sevgilisine otel sürprizi yaptı

BİR moda programı ile ekranlara geri dönen Ivana Sert, sevgilisi Sezer Dermenci'nin doğum gününü kutlamak için Sarıyer'de bir otel odası tuttu. Hazırladığı sürprizi anlatan güzel model, sevgilisiyle evde kahvaltı yaparken valizini topla diyerek Dermenci'yi otele götürdüğünü söyledi.

'NAFAKA ARTMALI'

SEVGİLİSİNİN de kendisi gibi tarih sevdalısı olduğunu belirten Sert, bu nedenle tarihi bir yapı tercih ettiğini dile getirdi. Sezer Dermenci ile evlilik hazırlıklarına başlayan sarışın güzel, ilişkisi hakkında "Çok şükür birbirimizi bulduk mutluyuz" dedi. Eski eşinden çocuğu için nafaka alan Ivana Sert, konuyla ilgili çıkan haberlerle ilgili ise, "8 senedir nafakada artış olmadı. Artan okul masrafları sebebiyle doğal olarak bir artış bekliyorum" dedi.