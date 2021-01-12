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Haberler Sarmaşık Mide rahatsızlıklarının çaresi damla sakızında

Mide rahatsızlıklarının çaresi damla sakızında

Mide rahatsızlıklarının çaresi damla sakızında

12.1.2021

EGE bölgesinde bolca bulunan ve tatlı yapımında kullanılan damla sakızı, sakız ağacından elde edilen bir tür reçinedir. Damla sakızı, içeriğindeki bazı maddelerden dolayı reflü ve ülser gibi mide problemlerinde fayda sağlar. Sindirim için mükemmel bir besin olan damla sakızı, yemek sonrası yaşanan hazımsızlığı giderilmesine yardımcı olur. Öte yandan mide asidini düzenleyerek bulantı ve kusmaya iyi gelir.

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