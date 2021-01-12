Yaşı yaşına huyu huyuna

Televizyon ekranlarının sevilen ismi oyuncu İclal Aydın, yeni bir aşka yelken açtı. Pandemi sürecini İzmir Urla'daki evinde geçiren 49 yaşındaki güzel oyuncu, gönlünü kendisi gibi oyuncu olan Erdinç Gülener'e kaptırdı.

ESKİ ARKADAŞLAR

İkilinin öğrenciyken dönem arkadaşı oldukları öğrenildi. Yazar ve oyuncu İclal Aydın ile Erdinç Gülener'in Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi yıllarından tanıştıkları ve ortak arkadaşları sayesinde de yıllar sonra görüşmeye başladıkları kaydedildi.

YALANLAMADILAR

Kısa sürede yakınlaşan ikili arkadaşlıklarını bir adım öteye götürerek ciddi bir ilişkiye başladı. Aydın ve Gülener'in ilişkisi sosyal medyada da gündem olurken, ikiliden çıkan haberler hakkında bir yalanlama gelmedi. İclal Aydın, yazar Tuna Kiremitçi ile 1 yıl evli kalmış ve sansasyonel bir şekilde boşanmıştı.