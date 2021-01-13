Annesinin izinde

GÜZEL oyuncu Pınar Altuğ, İstanbul Bebek'te objektiflere yansıdı. Altuğ, okullu bir oyuncu olmayı istediğini ancak alaylı olduğunu ve rol arkadaşlarının bunu kendisine hissettirmediğini anlattı. Bir soru üzerine kızı Su'nun oyunculuğu düşündüğünü ancak okullu olmasını istediğini ifade eden Altuğ, "Su ile beraber bir reklam filminde oynadık o zaman 6 yaşındaydı. Küçücük yaşına rağmen çok profesyoneldi. Sette büyüdü ve set ortamını iyi biliyor. Gönlünde var ama bunu yapacaksa okullu olacak, o zaman da yoluna erken çizecek" diye konuştu.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI