Gizli tehlike mikroplastik havada bile var

BİLİM dünyasının son yıllarda daha çok tartıştığı mikroplastikler canlı sağlığı ve sürdürülebilir çevre için büyük bir risk. Plastik Çağı'nı yaşadığımız bugünlerde hayatımızı kuşatan yeni tehlike mikroplastikler. Bitkiler, kara ve deniz canlıları ile insanlar, çok küçük bu plastik parçacıkları yaygın olarak yiyor, içiyor ve soluyor. Ancak çoğumuz farkında bile değiliz. Partiküler olarak 1 milimetreden küçük plastik parçacıklar mikroplastik olarak tanımlanıyor. Şampuanlar, deterjanlar, yüz temizleme ürünleri, diş macunları, kıyafetler, çantalar, ayakkabılar, araba lastikleri ve hatta bazı gıdalar. Kullandığımız bütün bu ürünler ya mikroplastik içeriyor ve saçıyor.

DAHA DUYARLI OLMALIYIZ

DENİZ Biyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Bat öncülüğünde yürütülen proje kapsamında Sinop Sarıkum sahilden alınan kum örneklerinde ve belirlenen derinliklerden deniz suyu örneklerinde de yoğun miktarda mikroplastiğe rastlandı. Suda, havada, sofra tuzunda, maskeden bile mikroplastiklerin geçebileceğine değinen Levent Bat, "Avrupa'da insan dışkılarına bakıldığında dahi plastiklerin olduğu söyleniyor. Bunun dışında tabi atmosferden de gözle görülmeyecek olan tozlar içerisindeki plastikleri yutarak da vücudumuza alabiliyoruz. Yaşantımıza girmiş arabasından tutun da etrafımızdaki kullanılan eşyaların her birinde plastik var. Tedbir almak gerekiyor. Duyarlı olmalıyız. Çöpleri geri dönüşüme bırakmanın yararlı olduğunu düşünüyorum. Daha sağlıklı olan porselen ve cam kaplar kullanalım. Bez ve file torbaların kullanımı da daha uygun. Mühim olan bunu en aza indirgemek" ifadelerini kullandı.