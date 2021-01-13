Glütensiz beslenme o kadar da masum olmayabilir

YAŞAR Üniversitesi MYO Gıda İşleme Bölümü ile Yaşar Üniversitesi Gıda ve Tarım Topluluğu işbirliğiyle çevrimiçi olarak "Başaktan Buğdaya, Undan Ekmeğe" başlıklı konferans düzenlendi. Konferansta konuşan Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mehmet Sertaç Özer, son yıllarda popülerliği artan glütensiz beslenmenin sakıncalarına değindi.

SADECE ZORUNLUYSANIZ

Glütenin yüzde yüz nişasta, bolca şeker ve yağ kullanılarak elde edildiğini kaydeden Prof. Dr. Özer, "Uluslararası yayımlanan bir makaleye göre insanların yüzde 35'i alerjileri olduğuna inanıyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü'nün resmi rakamlarına göre dünya nüfusunun yalnızca yüzde 3,5'i alerjik hasta grubuna giriyor. Çölyak hastalarının sayısı ise dünya nüfusunun yüzde 1'i kadar. Bu glütensiz gıda ürünlerinin fiyatlandırılmasında çok büyük rakamlar görüyoruz. 25 yıldır gıda alanında çalışan bir insan olarak söylüyorum ki zorunlu olmadan glütensiz ürünleri tüketmek insan sağlığı açısından zararlıdır. Glüten, yüzde yüz nişasta, bolca şeker ve yağ kullanılarak elde edilir. Zorunlu haller dışında glütensiz ürün tüketmek intiharla eş değerdir" dedi.



ALZHEİMER TEHLİKESİ VAR

Piyasada taş değirmen ekmeği olarak bilinen ekmeğin Alzheimer riskini artırdığına dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Sertaç Özer, "Taş değirmenler son dönemlerde çok moda. Bu nedenle taş değirmenlerden elde edilen undan yapılan ekmekler fazlaca talep görüyor. Ancak bunu sorgulamamız lazım. Gelenekseli korumak önemli ancak taş değirmen sağlıklıymış gibi bir izlenim yaratıldı. Bizzat raporladığım araştırmalara göre taş değirmenler; alüminyum, magnezyum ve silisyumdan zengin bir yapıya sahip. Alzheimer'ın başlıca sebepleri arasında alüminyum ve silisyum gösteriliyor. Taş değirmen ekmeklerinin bilinçsizce önerilmesi tehlikeli" diye konuştu.