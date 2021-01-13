Mor kabusa karşı balık tüketin

Kadınların mor kabusu varis hemen hemen her yaş grubunda yaşanıyor. Günlük hayatımızı alt üst eden bu varisleri engellemek ve etkilerini azaltmak için çok sayıda yöntem bulunuyor. Bunun için yüksek oranda antioksidan içeren meyveler tüketilmeli. Bunların başında kiraz ve böğürtlen geliyor. İçerdiği antioksidan sayesinde varis şikayetlerinde azalmanın yanı sıra hastalığın önlenmesinde

ALTERNATİF BESİNLER

Damarları kapama yoluyla şikayetlerden kurtulabilirsiniz. Varis tedavisi iğne ve lazer tedavi yöntemlerin bulunuyor. Ancak tükettiğimiz besinlerin de büyük bir önemi var. Öncelikle balığı sofranızdan eksik etmemelisiniz. Balıktaki kaliteli yağ ve proteinler, dalmarlarımızın daha çok deforme olmasını da engeller.

ŞEKER VE TUZ DÜŞMAN

Bunlara alternatif olarak doğal olan besinlerle de varisin olumsuz etkilerinden korunabilirsiniz. Sağlıklı ve dengeli beslenme birçok hastalığa iyi geldiği gibi varisler için de oldukça faydalıdır. Özellikle lifli gıdalar tüketilerek hem bağırsakları temiz tutarsınız hem de varisin düşmanı kabızlıktan uzak durabilirsiniz. Kabız olduğunuzda, varis gelişimi toplar damarlara binen yük sebebiyle artar. Diğer besin kaynaklarına baktığımızda zencefil, soğan ve sarımsak da varis tedavisinde etkilidir. Beyaz düşman olarak kabul edilen şeker ve tuz varislerin de başbelası. Şeker ve tuz dışında kızarmış gıdalar (özellikle fast-food), cips, tütün ve tütün ürünleri, aşırı alkol tüketimi de varislerin başlıca düşmanı. Bu yiyecek ve içeceklerde yer alan düşük lif içeriğine bağlı olarak kabızlığa rastlanma oranı da yüksektir. Günlük olarak yürümek, bisiklete binmek ve yüzmek kan dolaşımının sağlığı açısından faydalıdır. Bu egzersizler bacak ve baldırlardaki kas pompasını düzenli olarak çalışmasını sağlar. Yaş ve boy uzunluğuna bağlı olarak ağırlık ölçünüze de dikkat edin. Bunun yanı sıra, özellikle kadınların dar elbise tutkusundan vazgeçmeleri gerekir. Çünkü bu tür kıyafetler, sağlıklı kan dolaşımını engeller. Bacakları dinlendirmek, uzun süre aynı pozisyonda hareketsiz oturmamak, bacak bacak üstüne atmamak da yapmanız gerekenlerin başında geliyor. Böylece kan dolaşımını engellememiş olursunuz.



KİRAZ VE BÖĞÜRTLEN DAMARLARA İYİ GELİR

Kiraz ve böğürtlen gibi meyveler bolca tüketilmelidir. Her iki meyve de sadece yakınmaların azalmasını sağlamakla kalmaz, hastalığın önlenmesi konusunda da etkilidir. İçerdikleri antioksidan maddeler sayesinde, toplardamar yapısal olarak oksidan maddelerin zararlı etkilerine karşı daha dirençli olur.



ZENCEFİL AĞRIYI AZALTIR

En şifalı bitkilerden biri olan zencefil, iltihap sökücü etkiye sahiptir. Ağrıyı ve varis görünümünü doğal olarak azaltır. Zencefil, dolaşımı iyileştirmek ve varisli damarların oluşumunu önlemek için birebirdir. Zencefil tozunu E vitaminiyle karıştırarak doğrudan cildinizin üzerine uygularsanız da çok olumlu sonuçlar alabilirsiniz.



İLTİHAP SÖKÜCÜ SARIMSAK

Sarımsak, iltihap sökücü özelliğe sahip pek çok bileşen içerir. Bu tedaviyi uygulamak için, 5 diş sarımsağı ezin ve çiğ olarak yiyin. Tadını iyileştirmek için üzerine biraz limon sıkabilirsiniz. Sarımsak, vücuttaki fazla proteinleri azaltır ve bunun sonucu olarak varisli damarların görünümü de daha iyi hale gelir.



SOĞAN PROTEİN KAZANDIRIR

Soğan, proteinlerin vücuttaki emilimini ve dağılımını düzenlemek için mükemmel bir doğal etkendir. Buna bağlı olarak varisli damarların oluşmasını ya da cilt üzerinde görünür hale gelmesini engeller. Her gün çiğ soğan yiyin. Günlük olarak soğan tüketmek vücudunuzu sağlıklı kılar ve cildinizin yenilenmesini sağlar.