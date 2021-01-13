Türkiye Kupası heyecanı ATV ve A Spor'da

TÜRKİYE'NİN dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına. Ziraat Türkiye Kupası heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Sporseverleri ekran başına kilitleyen birbirinden heyecanlı karşılaşmalar bugün de devam edecek. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş A.Ş. - Çaykur Rizespor A.Ş. maçı ATV'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Ç. Rizespor maçı bugün saat 20.45'de Vodafone Park Arena'da oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası heyecanını A Spor da yayınlarıyla gün boyu ekranlara taşıyacak.

A SPOR'DA GÜN BOYU SÜRECEK

15.45'te İ.H. Konyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. 18.45'te ise Tuzlaspor M.Başakşehir'i ağırlayacak. Karşılaşmalar A Spor'dan canlı yayınlancak.