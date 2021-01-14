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Haberler Sarmaşık Sevenlerini kırmadı

Sevenlerini kırmadı

Sevenlerini kırmadı

14.1.2021

SPOR yorumcusu Sinan Engin, önceki gün objektiflere yakalandı. Yakın arkadaşlarıyla birlikte alışverişe çıkan Sinan Engin'i karşısında gören futbol severler sempatik ve başarılı yorumcuya yoğun bir ilgi gösterdiler. Sevenlerinin fotoğraf isteğini kırmayan Sinan Engin, fotoğraf çektirip sevenleriyle ayak üstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

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