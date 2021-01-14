Sevenlerini kırmadı

SPOR yorumcusu Sinan Engin, önceki gün objektiflere yakalandı. Yakın arkadaşlarıyla birlikte alışverişe çıkan Sinan Engin'i karşısında gören futbol severler sempatik ve başarılı yorumcuya yoğun bir ilgi gösterdiler. Sevenlerinin fotoğraf isteğini kırmayan Sinan Engin, fotoğraf çektirip sevenleriyle ayak üstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.