Bağışıklığınızı güçlendirmek isterken zarar görmeyin

PANDEMİ sürecinde özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle tercih edilen bitkisel ürünlerin tüketiminde dikkatli olunması gerekiyor. Bu dönemde en çok sumak, kekik, kara mürver, zerdeçal, zencefil gibi tıbbi ve aromatik bitkilere rağbet gösterildiğini belirten uzmanlar, bunların toplanmasından saklanmasına kadar pek çok noktaya dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Uzmanlar, "Yanlış saklama koşullarında kaliteli ürün bile olsa etken madde zararlı, alerjik, toksik bir ürün haline dönüşebilmektedir" uyarısında bulunuyor. Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Kaman, pandemi sürecinde kullanılan tıbbi bitkilerin tüketiminde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çekti.



BİTKİSEL ÜRÜN-İLAÇ ETKİLEŞİMİNE DİKKAT

BİTKİNİN üretiminden tüketime ulaşıncaya kadar her aşamasında bitkisel ürünlerde etken madde kaybı olabilmekte, hatta yanlış saklama koşullarında kaliteli ürün bile olsa etken madde zararlı, alerjik, toksik bir ürün haline dönüşebilmektedir. Raf ömrü de önem taşıyor. Bitkisel ürün kullanımında yaşanabilecek önemli sorunlardan biri, bitkisel ürünilaç etkileşmeleridir. Pek çok bitkisel takviye, düzenli olarak kullanılan bazı ilaçlar ile etkileşime girerek onların emilimini, metabolizmasını, dağılımını, atılımını değiştirmek suretiyle farmakolojik etkilerini değiştirebilmekte, toksisite veya yan etki görülme potansiyellerini artırabilmektedi.



PEK ÇOK RAHATSIZLIK İÇİN

GELENEKSEL olarak tıbbi bitkilerden hazırlanan bitkisel ürünler bağışıklığı güçlendirmek amaçlı ve hipertansiyon, diyabet gibi kronik hastalıklarda, üst solunum yolu enfeksiyonları, psikolojik rahatsızlıklar, midebarsak rahatsızlıkları gibi pek çok rahatsızlıkta kullanılıyor. Pandemide tıbbi ve aromatik bitkilere rağbet arttı.



GÜVENİLİRLİĞİ DE ÖNEMLİ

TIBBİ ve aromatik bitkilerin etkinliği kadar güvenilirliği de önem taşıyor. Özellikle bitkisel ürünlerde yapılan tağşiş, yanlış bitki ve standardizasyon yetersizliği gibi durumlardan kaynaklanan sağlık sorunları ve istenmeyen etkiler görülebiliyor. Kekik bitkisi de pandemi döneminde ülkemizde çok konuşulan bitkilerden biri oldu.