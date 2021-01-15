Medya Oscarları Ödülleri Törenine Turkuvaz damgası

RADYO Televizyon Gazetecileri Derneği'nin organize ettiği '2019 Yılı Medya Oscarları Ödülleri'ne Turkuvaz Medya damgasını vurdu. Medya Oscarları Ödülleri töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önceki gece düzenlendi.

HERCAİ EN İYİ DİZİ

BAŞARILI oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, ATV'de sunduğu 'Milyoner' yarışması ile Oscar ödülünü alırken, ATV'de yayınlanan 'Kuruluş Osman' dizisinde oynayan Burak Özçivit de Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Oscar'ına layık görüldü. Yılın En İyi Dizisi ödülünü ise yine ATV ekranlarında yayınlanan 'Hercai' dizisi aldı. Yılın En İyi Spor Programı ödülünü A Spor'daki 'Son Sayfa' programıyla Mustafa Göksu, Yılın En İyi Kısa Belgesel Programı ödülünü A Haber'de yayınlanan 'Toplumsal Hafıza' programıyla Haktan Uysal, Yılın En İyi Ekonomi Kuşağı ödülünü ise A Para kanalında yayınlanan 'Seans Öncesi' programıyla Şafak Tükle Uysal kazandı.