Mekanlar kapanınca müziği sokağa taşıdılar

KORONA virüsü nedeniyle zor günler yaşayan ve sıkıntıda olan müzisyenler, İzmir'de sokak sokak gezerek sanatlarını icra ediyorlar. Sokaklarda çalan ve söyleyen müzisyenlere vatandaşlar da büyük ilgi gösteriyor. Tüm dünyayı esir alan salgın nedeniyle, eğlence mekanları başta olmak üzere mesleklerini icra edebilecekleri işyerlerinin kapalı olmasından dolayı güçlük çeken müzisyenler, çareyi sokağa inmekte buldu. Aliağa'da da ellerine enstrümanlarını alarak sokaklarda müzik yapan müzisyenler, topladıkları bahşişlerle geçimlerini sürdürmeye çalışıyorlar. Vatandaşlar da balkon ve pencereye çıkarak Onur Şafak ve arkadaşlarının şarkılarına eşlik ediyor, tempo tutuyorlar.