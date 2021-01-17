ESKİ manken Deniz Akkaya, Instagram hesabında paylaştığı küvet pozuna yapılan yoruma verdiği yanıtla gündeme geldi. Bir takipçisinin "Kimse küvette poz vermez, ayıptır" yorumuna Deniz Akkaya, "Yahu bir uzayın şu sayfadan" şeklinde cevap verdi. Akkaya'nın bu cevabı sosyal medyada gündem oldu. Akkaya daha önce de SMA hastası çocuklar için gelen yardım taleplerinin hepsine yanıt veremediği için suçluluk duyduğunu söyleyen Mustafa Sandal için söylediği "Önce aylardır evde işsiz oturan müzisyenlere sahip çıksın" sözleriyle tepki çekmişti.
Akkaya küvet pozuna yapılan yoruma kızdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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