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Haberler Sarmaşık 74’lük Ajda fotoğrafı ile beğeni rekoru kırdı

74’lük fotoğrafı ile beğeni rekoru kırdı

74’lük Ajda fotoğrafı ile beğeni rekoru kırdı

18.1.2021

TÜRKİYE kar yağışıyla özlemini duyduğu bir sabaha uyanırken, Süperstar Ajda Pekkan da evinin girişinde kar yağışını beklediği bir anını paylaşan fotoğrafıyla 40 bin civarında beğeni aldı. Pop müziğin 74 yaşındaki yıldızına hayranları ve takipçileri fit görüntüsünden dolayı övgü dolu yorumlarda bulundu. Ajda da bu paylaşımının altına "Karlar artık yağsın, beyaza boyasın her yeri. Bizde çocuklar gibi mutlu olalım" notunu düştü.

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