YEŞİLÇAM'IN usta oyuncularından Ekrem Gökkaya (87) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gökkaya, Turist Ömer Arabistan'da, Keloğlan'la Can Kız, Avanak Apdi, Korkusuz Korkak, Gerzek Şaban ve Atla Gel Şaban gibi Yeşilçam'ın en çok bilinen filmlerinde rol almıştı.
Usta oyuncu Ekrem Gökkaya vefat etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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