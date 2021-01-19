Akıllı yatırımcı olmanın sırları

BORSADA yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli, küçük yatırımcı olarak hangi hisseye yatırım yapmalı? Borsada kazancınızı nasıl devam ettirebileceğinizi ya da hisse seçerken ihtiyacınız olan bilgileri Şirket Raporu'nda bulacaksınız. Piyasanın en çok takip edilen isimleri Belgin Maviş ve Cüneyt Paksoy her Salı borsada akıllı yatırımcı olmanın sırlarını verecek. Şirket Raporu bu akşam saat 20.00'de A Para'da.