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Haberler Sarmaşık İntizar’ın acı günü

İntizar’ın acı günü

İntizar’ın acı günü

19.1.2021

Şarkıcı İntizar'ın Muğla'da yaşayan babası Cemal Arslan (85), önceki gün solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka beldesinde yaşayan İntizar'ın babası Cemal Arslan, 2 hafta önce solunum yetmezliği çektiği için hastanede tedaviye alınmıştı. Yoğun bakım ünitesinde kalbi duran Arslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İntizar'ın da babasının rahatsızlığından dolayı bir süredir Muğla'da olduğu öğrenildi. Arslan'ın cenazesinin İzmir'e getirileceği öğrenildi.

ADEM ÜLKER

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