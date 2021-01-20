Dağüstün’ün yorumu Kaynarca’yı kızdırdı

GEÇTİĞİMİZ günlerde İbo Show'a konuk olan oyuncu Oktay Kaynarca, sosyal medyada programa konuk olan ünlüleri eleştiren müzisyen Güvenç Dağüstün ile tartıştı. Güvenç Dağüstün "Acayip bir kabus gördüm dün gece. İbo Show'a katılmışım. Kan ter içinde sıçradım yataktan" diye paylaşım yapınca, Kaynarca "Sana daha korkunç şeyler sıralarım, bir daha o kelimeleri kullanamazsın. Kapiş?" diye cevap verdi.