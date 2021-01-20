  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Dağüstün’ün yorumu Kaynarca’yı kızdırdı

Dağüstün’ün yorumu ’yı kızdırdı

Dağüstün’ün yorumu Kaynarca’yı kızdırdı

20.1.2021

GEÇTİĞİMİZ günlerde İbo Show'a konuk olan oyuncu Oktay Kaynarca, sosyal medyada programa konuk olan ünlüleri eleştiren müzisyen Güvenç Dağüstün ile tartıştı. Güvenç Dağüstün "Acayip bir kabus gördüm dün gece. İbo Show'a katılmışım. Kan ter içinde sıçradım yataktan" diye paylaşım yapınca, Kaynarca "Sana daha korkunç şeyler sıralarım, bir daha o kelimeleri kullanamazsın. Kapiş?" diye cevap verdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dağüstün’ün yorumu Kaynarca’yı kızdırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.