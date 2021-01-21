Keyifleri yerinde

Sahnelerin başarılı ve güçlü sesi Demet Akalın, Esra Balamir ile görüntülendi. Program sonrası yakın arkadaşıyla birlikte alışverişe çıkan başarılı popçu, bir süre meydan katında bulunan mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Keyifli halleri ile dikkat çeken Akalın ve Balamir, "İyi seneler iyi çalışmalar, hepinize kolay gelsin" dedi.