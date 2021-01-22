13.5 yıl hapsi istenen Ozan’ın davası başladı

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla, 'cebir ve tehditle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, kasten yaralama ve hakaret' suçlarından 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası stenen Ozan Güven'in davası dün başladı. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Güven ve Bulutsuz, avukatlarıyla katıldı.



ABAJURUN SAPIYLA

Müşteki sanık Güven, oyunculuk yaptığını ve ayda 5 bin lira kazandığını, Bulutsuz ise eğitim danışmanı olduğunu ve aylık 20 bin lira geliri olduğunu belirtti. Bulutsuz duruşmada, "Bana abajurun camı ile vurdu. Pencere ile kapı arasında gidip gelirken epey darbe aldım. Bilincimi kaybetmişim, su dökerek beni uyandırdı" ifadelerini kullandı. Ozan Güven ise mahkemeye verdiği yazılı savunmasında, "Abajurun sapını elinden almaya çalışırken çenesine çarptı, yaralandı" ifadelerine yer verdi.











EPEY DARBE ALDIM

Hakimin yazılı savunmayı okuyarak, "Diğer yaralanmalar nasıl oldu?" sorusuna ünlü oyuncu, "Ben kendisine vurmadım" diyerek ifadesine ekleyeceği başka bir şey olmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Yaşananların çok ağır olduğunu dile getiren Bulutsuz ise, "Ozan Güven, bana abajurun camı ile vurdu. Merdivenlerde saçımdan tuttu, ben düştüm. Evden çıkmaya çalıştım, izin vermedi. Yerde beni tekmeledi. Kapıyı kilitledi. Salon camından sesimi duyurmak istedim, pencereyi de kapattı. Pencere ile kapı arasında gidip, gelirken epey darbe aldım. Bilincimi kaybetmişim, su dökerek beni uyandırdı. Kapının önündeydim ve arkasını dönünce çıktım. Ayakkabısız sokağa adım attım" sözleriyle olanları anlattı. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.