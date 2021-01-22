Aslıhan, yeni imajıyla mutlu

EKRANLARIN güzel oyuncusu Aslıhan Karalar, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Saçlarını kısaltarak rengini değiştiren Aslıhan Karalar, "Bir süredir aklımdaydı saçlarımı biraz değiştirmek. Yakın çevrem de bu konuda destek olunca imajımı yeniledim" dedi. Senaryo okumalarına devam ettiğini söyleyen güzel oyuncu, "Henüz netleşen bir projem yok" demekle yetindi.