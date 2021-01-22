“Obezite Kovid-19’un ölüm riskini artırıyor”

Obezitenin vücutta yağ miktarının aşırı miktarda artması sonucu, ciddi sağlık problemlerine ve komplikasyonlara yol açan kronik bir hastalık olduğunu ifade eden Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Dr. Hasan Levent, "İnsülin direnci, tip 2 diabet, hipertansiyon, yüksek kolesterol - trigliserit, felç, kalp krizi, kalp yetmezliği, kanser riskinde artış, karaciğer yağlanması, gut, eklemlerde ağrı, uyku apnesi, cinsel sorunlar, depresyon, düzensiz adet ve kısırlık gibi hastalıkların oluşmasında rol oynamaktadır" dedi.

ŞİŞMANLIK ÖNLENEBİLİR

Obezite tedavisinin amacı sağlıklı kiloya ulaşmak ve bu kiloyu korumaktır. Uzun vadede sürekli kilo vermek , kilo vermenin en güvenli ve hedef kiloyu korumanın en iyi yolu olarak kabul ediliyor. Obeziteyi önlemek amacıyla dikkat edilmesi gerekenlere dikkat çeken Dr. Levent, "Kilo alımını önlemek ve kilo vermek için haftada 5 gün 30 - 60 dakika yaşınıza ve sağlık durumunuza uygun egzersiz yapmanız gerekir.

OZON TEDAVİSİ İŞE YARAR

Hafta içi, hafta sonları ve tatil günlerinde mümkün olduğunca sağlıklı beslenme programınıza sadık kalmak, uzun vadeli başarı şansınızı artıracaktır. Doğal medikal tedavi uygulamaları ile vücutta iştahın ve stresin azalmasına, sindirimin kolaylaşmasına, toksinlerin atılmasına, vücut metabolizmasının önemli ölçüde artmasına ve yağların kolayca parçalanmasına yardımcı olmaktadır" diye anlattı. Akupunktur ile sağlıklı kilo verildiğinde dikkat

çeken Dr. Levent, "Akupunktur iştahı azaltarak, tokluk hissi verir. Metabolizmayı uyarır, hormonla-rın çalışmasını dengeler. Sinir sis-temini sakinleştirir. Kişi kendini mutlu ve enerjik hisseder" dedi. Ozon sauna obezitede olum-lu sonuçlar veriyor, Ozon Sauna'nın obezitede etkili bir tedavi yön-temi olduğuna deği-nen Dr. Levent, "Bağışıklık sistemini güçlendirir. Toksin-lerin atılmasını sağ-lar. Metabolizmayı hızlandırır. Stresi ve yorgunluğu tedavi eder. Kişiyi enerjik yapar" diye konuştu.



SÜT, ET, BALIK, SEBZE VE MEYVE TÜKETİN

SAĞLIKLI beslenmek için günde 2-3 litre sıvı tüketin. (Su, yeşil çay, ıhlamur, kuşburnu, ada çayı, sütlü neskafe, limonata, ayran, kefir, soda.) Beslenmeniz-de çeşitliliğe özen gösterin. Süt esas olarak kalsiyumdan, et ve balıklar demir ve proteinden, sebzeler ve meyveler lif ve vitaminlerden, bulgur B1, B2 vitaminlerinden zengindir. Meyveler, özellikle de sebzeler düşük kalori içerdiklerinden dolayı şişmanlıktan, zengin lif içeriklerinden dolayı kabızlık ve kanser dahil birçok bağırsak hastalık-larından ve kalp-damar hastalıklarından korurlar. (Yeşil yapraklı sebzeler, havuç, kayısı, turunçgiller, böğürtlen, ahududu, kızılcık, kır-mızılahana, kırmızıbiber, kırmızı pancar, brokoli, domates, siyah üzüm.) Aşırı karbonhidrat ve şekerli yiyeceklerden uzak durun.



ÇİNKO DEPOSU AYVA ÜLSERE KARŞI ETKİLİ

KIŞ mevsiminin en sevilen meyvelerinden ayva, barındırdığı fenolikler sayesinde gastrik ülserlerin giderilmesinde etkilidir. Uzmanlar, mide ülserinden muzdarip hastalar için ayva suyu tüketimini faydalı bulmaktadır. Öte yandan ayva, gastrointestinal yolu yatıştırdığı için peptik ülserlerin tedavisinde de fayda sağlar. Demir, bakır ve çinko gibi mineraller bakımından da zengin olan ayva saçları güçlendirir.