İçinde kakao barındıran çikolata zengin bir antioksidan kaynağı. Stres vücudu okside ettiği için, stresli hissettiğinizde çikolata tüketebilirsiniz. Bu antioksidanlar aynı zamanda yaşlanmayı geciktirir, kalp-damar hastalıklarına ve kansere yakalanma riskini azaltır. Düzenli bitter çikolata kan basıncını da düzenler.
Bitter çikolata sinirlerinizi sakinleştirir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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