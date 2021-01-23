Bitter çikolata sinirlerinizi sakinleştirir

İçinde kakao barındıran çikolata zengin bir antioksidan kaynağı. Stres vücudu okside ettiği için, stresli hissettiğinizde çikolata tüketebilirsiniz. Bu antioksidanlar aynı zamanda yaşlanmayı geciktirir, kalp-damar hastalıklarına ve kansere yakalanma riskini azaltır. Düzenli bitter çikolata kan basıncını da düzenler.