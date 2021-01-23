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Haberler Sarmaşık Gonca Vuslateri Morgülleşmiş!

Morgülleşmiş!

Gonca Vuslateri Morgülleşmiş!

23.1.2021

ÜNLÜ oyuncu Gonca Vuslateri yeni imajı ile Yılmaz Morgül'ü anımsattı. Takipçileri Gonca'ya 'bu yeni imaj mı, yoksa Yılmaz Morgül takli-di mi diye sormadan edemedi. 'Yeni Gonca'ya en çok şaşıran isim ise Yılmaz Morgül'ün kendi-si oldu. Magazin gazetecilerinin bu fotoğraf hakkın-daki yorumunu sordukları ünlü şarkıcı, "Güne Gon-ca'nın fotoğrafıyla başladım. Takipçilerim mesaj atmış. 'Morgül 'Gonca'laşmış' diye. Herkes ikinci Hande Yener vaka-sı diyor. Hande'den sonra Gonca Morgül vakası. Morgül 'Gonca'laşmış" dedi.

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