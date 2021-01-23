Sarıkabadayı’dan hem iş hem alışveriş

BAŞARILI müzik insanı Soner Sarıkabadayı, eşi Madelein Lopez ve oğlu ile birlikte geldiği İstinyePark'ta görüntülendi. Alışveriş turu boyunca hararetli bir şekilde telefonda iş görüşmesi yapan Sarıkabadayı, muhabirlerin sorularını telefonla konuştuğu için yanıtsız bırakırken, 'Kolay gelsin' demekle yetindi. Bir süre bebek giyim mağazalarında gezen ve alışveriş yapan çift daha sonra spor giyim mağazalarını da gezerek evlerinin yolunu tuttu.