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Haberler Sarmaşık Sarıkabadayı’dan hem iş hem alışveriş

Sarıkabadayı’dan hem iş hem alışveriş

Sarıkabadayı’dan hem iş hem alışveriş

23.1.2021

BAŞARILI müzik insanı Soner Sarıkabadayı, eşi Madelein Lopez ve oğlu ile birlikte geldiği İstinyePark'ta görüntülendi. Alışveriş turu boyunca hararetli bir şekilde telefonda iş görüşmesi yapan Sarıkabadayı, muhabirlerin sorularını telefonla konuştuğu için yanıtsız bırakırken, 'Kolay gelsin' demekle yetindi. Bir süre bebek giyim mağazalarında gezen ve alışveriş yapan çift daha sonra spor giyim mağazalarını da gezerek evlerinin yolunu tuttu.

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