Salep içerek öksürüğü azaltın

Orkide yumrularının temizlenip yıkandıktan sonra süt veya su ile haşlanıp kurutulması sonucu ortaya çıkan salep çok sayıda faydasıyla da kışın vazgeçilmez içeceklerinden bir tanesi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Öznur Akgöz, salepin nişasta, şeker, glukomanna gibi karbonhidratlar, protein, yağ, A ve C vitamini, kalsiyum, fosfor ve potasyum içerdiğini anlattı. Bağışıklık sistemini güçlendiren salebin akciğer sağlığı üzerinde de olumlu etkileri olduğunu ifade eden Akgöz, "Salebin içerisindeki yumuşak kıvam müsilaj etkisinden gelir. Bu sayede bağırsak hareketlerini artırır, tokluk sağlar, boğazı yumuşatır, öksürüğü azaltır ve hazımsızlığa iyi gelir" dedi.

AKCİĞER SAĞLIĞINIZ İÇİN

Salebin akciğer sağlığına da faydalı olduğunu vurgulayan Akgöz, "Bu dönemde sürekli öksürerek boğazımızın tahriş olmaması için içilebilir. İçerisine şeker ilave edildiğinde kalorisi artıyor. Böylece oldukça sağlıklı olan bu içecek fazla tüketildiğinde kalori artışına neden olabilmektedir" ifadelerini kullandı.