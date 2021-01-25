  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Almeda Abazi’den 22’nci hafta pozu

’den 22’nci hafta pozu

Almeda Abazi’den 22’nci hafta pozu

25.1.2021

Doğacak kızına 'Alina' ismini vereceğini açıklayan Almeda Abazi, ayna karşısında verdiği bu pozu sosyal medya hesabından yayınladı. Anne olmak için gün sayan 28 yaşındaki Abazi'nin karnı burnunda pozu takipçileri tarafından beğenildi. Tolgahan Sayışman, geçtiğimiz günlerde ikinci kez baba olacağını, "En muazzam hediye, en mutlu an... Daha mutlu olamam" sözleriyle duyurmuştu. Abazi ise, "İki numaralı bebek yükleniyor. Seninle tanışmak için sabırsızlanıyoruz ufaklık" demişti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Almeda Abazi’den 22’nci hafta pozu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.