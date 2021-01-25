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Haberler Sarmaşık İdo’dan nişanlısına romantik kutlama

’dan nişanlısına romantik kutlama

’in oğlu , nişanlısının doğum gününü sosyal medyadan duygusal bir paylaşımla kutladı. “Öpücüğün eksik olmasın” diyen İdo’ya de, “İYİ Kİ VARSIN AŞK” sözleriyle karşılık verdi.

İdo’dan nişanlısına romantik kutlama

25.1.2021

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, yaptığı paylaşımla nişanlısı Yasemin Şefkatli'nin doğum gününü kutladı. Romantik bir mesaj yayınlayan İdo'ya sevgilisinden yanıt gecikmedi. İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu şarkıcı İdo Tatlıses, 29. yaşına basan nişanlısı Yasemin Şefkatli'nin doğum gününü kutladığı sosyal medya hesabı İnstagram'daki paylaşımında, "Öpücüğün eksik olmasın bana. Seni seviyorum..." notunu düştü.

ÖPÜCÜĞÜN EKSİK OLMASIN
Paylaşımının tamamında İdo, "Yaşadığımız şu kısa hayatta büyük hayallerimizi beraber, göz göze bakarak, severek gerçekleştirmemiz dileğiyle... Mutlu, güzel, sağlıklı (tabii bir de aşklı) yıllar geçirelim Aşk. Yeni yaşında ve sonrasında hep gülsün yüzün ve öpücüğün eksik olmasın bana. Seni seviyorum..." şeklinde romantik ifadelere yer verdi. İdo'nun duygu yüklü paylaşımına sevgilisi Yasemin Şefkatli de "İyi ki varsın Aşk" diyerek karşılık verdi.

NİKAH NETLEŞMİŞ DEĞİL
ROMANTİK çift, evlilik yolunda ilk adımı Ekim ayında atmıştı. Aile arasında sade bir törenle nişanlanan Şefkatli ve İdo, bu yıl içinde nikah masasına oturacak. Geçtiğimiz ay Bebek'te görüntülenen Yasemin Şefkatli, yaptığı açıklamada, "Çok heyecanlıydım. Güzel bir gündü, umarım düğün de sağlıklı bir zamanda yapılacak. Ne gelinlik provası ne başka bir şey, ortada daha hiçbir şey yok" sözlerinde bulunmuştu

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