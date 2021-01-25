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Haberler Sarmaşık Sebze çorbaları kilo kontrolünü saglıyor

Sebze çorbaları kilo kontrolünü saglıyor

Sebze çorbaları kilo kontrolünü saglıyor

25.1.2021

HAVALARIN soğuması ve korona virüsü salgını nedeniyle bağışık sistemini güçlendirmek isteyenlere, sebze çorbası öneriliyor. Uzman Diyetisyen Ceren Batmaz Sarı, bağışıklığı güçlendirmenin yanı sıra kilo kontrolü için de çorbanın faydalı olduğunu söyledi. Salgınla birlikte bağışıklığı destekleyecek besinlerin tüketilmesinin öneminin ortaya çıktığı bu günlerde çorba tüketimi arttı. Böyle olunca da bağışıklığı güçlendirici sebze çorbalarının tercih edilmesi önerildi. Sarı, "Özellikle soğuk kış aylarında tüketilmesi daha kolay ve bir o kadar besleyiciler. Ayrıca kilo kontrolüne de yardımcı oluyor. Evde kaldığımız bugünlerde bireylerde kilo artışları görüyoruz çünkü" dedi.

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