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Haberler Sarmaşık Ceylan’dan hayat kurtaran hamle

’dan hayat kurtaran hamle

Ceylan’dan hayat kurtaran hamle

26.1.2021

EŞKIYA Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de atv ekranlarında izleyici ile buluşacak.

HAİN EBRU ÇIKINCA

HAYRİYE Çakırbeyli'nin ani ölümü Çakırbeylilerin yanı sıra tüm dostlarını derinden sarsmıştır. Hızır Çakırbeyli yasını tutarken bir yandan da içlerindeki hainin peşine düşer. Hızır Çakırbeyli annesinin kabrinde vasiyetini yerine getirmek için sabahlarken bir yandan da haini ortaya çıkarmak için kurduğu planı devreye sokar. Eşi Ceylan Çakırbeyli'nin de yardımıyla kendisine kurulan pusudan sağ çıkan Hızır Çakırbeyli, başka bir şok da hainin Ebru çıkmasından yaşar. Ceylan Çakırbeyli'nin her zaman yanında olan Ebru, ailenin ve yeraltı dünyasının bütün sırlarını bağlı olduğu şebekeye bildirmiştir.

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