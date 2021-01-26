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Haberler Sarmaşık Cüneyt Arkın cevap verdi vatandaş destekledi

cevap verdi vatandaş destekledi

Tedavi gördüğü Almanya'dan geçtiğimiz günlerde 'ya dönen muhalif lider 'in tutuklanmasının sonrasında Moskova'da yaşanan olaylar, gazeteci ve Yeşilçam'ın efsane ismi arasında polemiğe neden oldu.

Cüneyt Arkın cevap verdi vatandaş destekledi

26.1.2021

EMNİYET güçlerinin göstericilere sert müdahalede bulunduğu Rusya'daki olaylarda bir eylemcinin polislerle olan kavga videosunu, Nevşin Mengü haftasonu kendi Twitter hesabından yayınladı. Videonun altına "Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist" cümlesini yazan Mengü, bazı okuyucuların tepkilerine neden oldu. Türk Sineması'nda dövüş sahneleriyle bilinen Cüneyt Arkın'dan bu paylaşıma yanıt gecikmedi. Usta aktör, "Fakat Cüneyt Arkın kendi polisine askerine saldırmaz" sözleriyle yanıt verdi.


Sosyal medyada gündem olan konuya gelen yorumlar ise şöyle;

Cüneyt Baba'dan aldın mı cevabını...İyi bi rezil oldun yaaa içten bir oh çekelim...Polise saldırana aktivist demek tam bir akıl tutulması. Amerika'da kongre binası saldırısı için de aynı cümleyi neden kurmadın?Bu vatanın en onurlu, saygın, dürüst, vatansever, yerli ve milli sanatçısıdır. Benzetmen yersiz olmuş, tıpkı senin gibi.

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