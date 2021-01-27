Başak seçti Kıvanç aldı

EKRANLARIN başarılı ve yakışıklı oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz akşam eşi Başak Dizer ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Stil danışmanı olan eşiyle birlikte uzun süre yeni sezon ürünlerini inceleyen yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, alışveriş boyunca eşinin yanından bir kez olsun ayrılmadı. Tatlıtuğ, tüm alışverişini eşi Başak Dizer'in, seçimleri doğrultusunda yaptı.
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