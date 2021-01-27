  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Başak seçti Kıvanç aldı

Başak seçti Kıvanç aldı

Başak seçti Kıvanç aldı

27.1.2021

EKRANLARIN başarılı ve yakışıklı oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz akşam eşi Başak Dizer ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Stil danışmanı olan eşiyle birlikte uzun süre yeni sezon ürünlerini inceleyen yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, alışveriş boyunca eşinin yanından bir kez olsun ayrılmadı. Tatlıtuğ, tüm alışverişini eşi Başak Dizer'in, seçimleri doğrultusunda yaptı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başak seçti Kıvanç aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.