Enerjik bir gün için tahin pekmez

E vitamini zengini olduğu ve safra taşlarının düşürülmesinde faydalı olduğu bilinen tahinin en önemli özelliklerinden biri ise bağışıklığı güçlendirmesi. Tahin, tek başına tüketildiğinde çoğu kişiye lezzetli gelmez. Fakat pekmezle karıştırıldığında hem daha faydalı hem de damak tadına daha uygun bir hal alır. Öte yandan, pekmezle karıştırılarak tüketildiğinde sadece enerji vermekle kalmaz, hem kan yapar hem de kış aylarında üşümeyi engeller. Soğuk havalarda bu ikili bol bol tüketilebilir.