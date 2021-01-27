Glutatyon ile güçlü bir bağışıklığa sahip olun

PANDEMİ döneminde birçok yeni rahatsızlıkla tanışıyor ve bunların tedavi yollarıyla ilgili bilgiler ediniyoruz. Özellikle korona virüsüne karşı vücudun bağışıklığını güçlendiren ve korunma sağlayan antioksidanlardan biridir glutatyon. Eksikliği ise birçok rahatsızlığın habercisidir. Peki, glutatyon nasıl bir rahatsızlık, belirtileri neler, tedavisi mümkün mü ve hangi besinlerde bulunur?
YÜKSEK ENERJİ VERİR
GLUTATYON, en basit şekliyle vücudu serbest radikallerden koruyan güçlü bir antioksidandır. Vücudumuz tarafından üretilir. Glutamin, sistein ve glisin aminoasitlerinden oluşur. Glutatyon düzeyi yüksekse hastalıklara korunuruz. Sağlam bir bağışıklığa sahip oluruz, kronik iltihaplanma riski azalır, hücrelere enerji aktarılır...
GLUTAMİNİN FAYDALARI NELERDİR?
PROTEİN sentezine yardımcı olan bir aminoasittir.
DİĞER hücrelere Glutamin desteği sunar.
KAS onarımı ve kas ağrılarının azaltılmasında dışarıdan besin ve besin takviyesi olarak alınabilir.
KAS yıkımının engellenmesini sağlar.
HÜCRESEL yapı, hacim ve hidrasyonların korunmasında da kullanılır.
ÖZELLİKLER sporcular tarafından gıda takviyesi olarak sıklıkla tercih edilir.
HÜCRELERİN iyileşme süreçlerini hızlandırır.
GLUTATYON TEDAVİSİ NELERİ DÜZELTİR?
SİGARA etkilerini azaltır
KAS performansını artırır
SOLUNUM hastalığı belirtilerini azaltır
İLERİ diyabetin etkilerini azaltır
BAĞIŞIKLIK hastalıklarına karşı savaşmaya yardımcı olur
PARKİNSON hastalığının semptonlarını azaltır
KARACİĞER yağlanmasında hücre hasarını azaltır
SEDEF hastalığının etkilerini azaltır
CİLDİN yenilenmesini hızlandırır
BAĞIŞIKLIK sistemini güçlendirir
STRESİ azaltır
GLİSİN NEDİR?
Merkezi sinir sistemi sağlığını koruyan bir hidrojen atomudur. Hiperaktivite, manik depresyon, sara hastalığı, hipoglisemi, karaciğer tahribatı gibi rahatsızlıkların tedavisinde etkendir.
SİSTEİN NEDİR?
Un işleme maddesi olarak da kullanılan sistein et, yumurta, sarımsak ve soğanda bulunur.
TEDAVİSİ NASILDIR?
Glutatyon serum ve besin şeklinde dışarıdan alınır. Uygulanacak doz seruma karıştırılır. Bu serum damardan 20 dakika içinde vücuda enjekte edilir. Haftada 1-2 defa uygulama devam eder. Toplamda 8-10 seansta tedavi tamamlanır.
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