Glutatyon ile güçlü bir bağışıklığa sahip olun

PANDEMİ döneminde birçok yeni rahatsızlıkla tanışıyor ve bunların tedavi yollarıyla ilgili bilgiler ediniyoruz. Özellikle korona virüsüne karşı vücudun bağışıklığını güçlendiren ve korunma sağlayan antioksidanlardan biridir glutatyon. Eksikliği ise birçok rahatsızlığın habercisidir. Peki, glutatyon nasıl bir rahatsızlık, belirtileri neler, tedavisi mümkün mü ve hangi besinlerde bulunur?

YÜKSEK ENERJİ VERİR

GLUTATYON, en basit şekliyle vücudu serbest radikallerden koruyan güçlü bir antioksidandır. Vücudumuz tarafından üretilir. Glutamin, sistein ve glisin aminoasitlerinden oluşur. Glutatyon düzeyi yüksekse hastalıklara korunuruz. Sağlam bir bağışıklığa sahip oluruz, kronik iltihaplanma riski azalır, hücrelere enerji aktarılır...



GLUTAMİNİN FAYDALARI NELERDİR?



PROTEİN sentezine yardımcı olan bir aminoasittir.

DİĞER hücrelere Glutamin desteği sunar.

KAS onarımı ve kas ağrılarının azaltılmasında dışarıdan besin ve besin takviyesi olarak alınabilir.

KAS yıkımının engellenmesini sağlar.

HÜCRESEL yapı, hacim ve hidrasyonların korunmasında da kullanılır.

ÖZELLİKLER sporcular tarafından gıda takviyesi olarak sıklıkla tercih edilir.

HÜCRELERİN iyileşme süreçlerini hızlandırır.



GLUTATYON TEDAVİSİ NELERİ DÜZELTİR?

SİGARA etkilerini azaltır

KAS performansını artırır

SOLUNUM hastalığı belirtilerini azaltır

İLERİ diyabetin etkilerini azaltır

BAĞIŞIKLIK hastalıklarına karşı savaşmaya yardımcı olur

PARKİNSON hastalığının semptonlarını azaltır

KARACİĞER yağlanmasında hücre hasarını azaltır

SEDEF hastalığının etkilerini azaltır

CİLDİN yenilenmesini hızlandırır

BAĞIŞIKLIK sistemini güçlendirir

STRESİ azaltır



GLİSİN NEDİR?

Merkezi sinir sistemi sağlığını koruyan bir hidrojen atomudur. Hiperaktivite, manik depresyon, sara hastalığı, hipoglisemi, karaciğer tahribatı gibi rahatsızlıkların tedavisinde etkendir.



SİSTEİN NEDİR?

Un işleme maddesi olarak da kullanılan sistein et, yumurta, sarımsak ve soğanda bulunur.



TEDAVİSİ NASILDIR?

Glutatyon serum ve besin şeklinde dışarıdan alınır. Uygulanacak doz seruma karıştırılır. Bu serum damardan 20 dakika içinde vücuda enjekte edilir. Haftada 1-2 defa uygulama devam eder. Toplamda 8-10 seansta tedavi tamamlanır.