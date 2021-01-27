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Haberler Sarmaşık Gündemin zirvesinde #Maraşlı

Gündemin zirvesinde #Maraşlı

Gündemin zirvesinde #Maraşlı

27.1.2021

Pazartesi günleri atv ekranında izleyicisi ile buluşan Maraşlı'nın 3.bölümü izleyicinin nefesini kesti. Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı dizinin yayınlanan yeni bölümü soluksuz izlendi. Dağ evinde tartışan Maraşlı ve Mahur'un sahneleri büyük beğeni topladı. Bölümde hastalanan Mahur'un ateşini düşürmeye çalışan Maraşlı'nın okuduğu duygu yüklü şiir ise izleyenleri adeta mest etti. Dizi, yayına başladığı ilk dakikalarda sosyal medya mecrası Twitter'da "Maraşlı" etiketiyle Türkiye Trending Topics listesine girerek 1.sıraya yükseldi. Sosyal medyada gündem yaratan diziye, izleyenler övgü dolu yorumlarda bulundu.

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