Zehirli toksinlerden lahana ile kurtulun

İÇERİĞİNDEKİ vitaminler ve minerallerle birden çok faydası bulunan lahana sevilen bir kış sebzesidir. Kükürt deposu olan lahana egzama, sedef gibi cilt hastalıklarında iyileşme sürecine fayda sağlar. Akne tedavisinde de kullanılan bu sebze, vücutta biriken zehirli toksinlerin dışarı atılmasını sağlayarak cilt sağlığınıza ve güzelliğine de katkıda bulunur. Toksik maddelerin vücuttan atılması için muhteşem bir sebze olan beyaz lahanayı ise turşusundan dolmasına kadar her şekilde tüketebilirsiniz.