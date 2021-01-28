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Haberler Sarmaşık Bir çay kaşığı karanfil beyin işlevini artırıyor

Bir çay kaşığı beyin işlevini artırıyor

Bir çay kaşığı karanfil beyin işlevini artırıyor

28.1.2021

AĞIZ kokusunu gidermek için çiğnenen karanfil birçok vitamin içeriyor. Sadece bir çay kaşığı karanfilde manganez, lif, C ve K vitaminleri bulunuyor. Manganez beyin işlevini artırırken kemiklerin oluşumuna da yardımcı olur. C ve K vitaminleri ise bağışıklığı arttırır ve kanın pıhtılaşmasını önler. K vitamini kemik sağlığı için de önemlidir. Ayrıca, karanfil yağının baş ağrıları azalttığı da bilinmektedir.

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