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Haberler Sarmaşık Portakal sayesinde kan basıncını dengele

sayesinde kan basıncını dengele

Portakal sayesinde kan basıncını dengele

28.1.2021

KIŞ mevsiminin sevilen meyvesi portakal, kan basıncını düzenleyen potasyum bakımından zengindir. Bazı araştırmalar, diyete portakal dahil etmenin yüksek tansiyona bağlı hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini de öne sürmektedir. Ayrıca içinde barındırdığı potasyum, kardiyovasküler hastalık riskini azaltır. C vitamini sayesinde de kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar.

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