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Haberler Sarmaşık Alışverişe kart engeli

Alışverişe kart engeli

Alışverişe kart engeli

29.1.2021

POP müziğin sevilen isimlerinden Demet Akalın, önceki gün İstinyePark'daydı. Arkadaşlarıyla mağazaları dolaşan Akalın, yaklaşık 45 dakika yeni ürünleri inceledikten sonra mağazadan eli boş çıktı. Gazetecilerin "Neden bir şey almadınız?" sorusu üzerine ünlü şarkıcı, "Banka kartlarımı bir önceki çantamda unutmuşum, hiçbir şey alamadım" cevabını verdi. ATM'den nakit para çeken Akalın, mağazaya dönerek ayırttığı ürünleri satın aldı.

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