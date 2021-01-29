Kuruluş Osman yine zirvede!

KURULUŞ Osman, Tüm Kişiler kategorisinde %11,61 izlenme oranı ve %23,38 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise %11,51 izlenme oranı ve %22,89 izlenme payı elde ederek geceyi zirvede kapatarak Çarşamba akşamının en çok izlenen yapımı oldu. Ekranların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman, sürprizlerle dolu 43'üncü bölümüyle reytingleri ve sosyal medyayı salladı.

TWITTER'DA DA LİDER

Beğenilen yapım, #FetihSancağı etiketiyle sosyal medyada birinci sırada yer aldı. Dizinin 43'üncü bölümüne Osman Bey'in Kayı Bayrağı'nı değiştirmesi ve Bayhoca'nın Nikola tarafından ele geçirilmesi damga vurdu. Başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını Kuruluş Osman her çarşamba saat 20.00'de atv'de. da vurmaya devam edecek.