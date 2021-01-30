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Haberler Sarmaşık Hollywood setine sürpriz ziyaret

Hollywood setine sürpriz ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ’da çekimleri devam eden ‘’ın setine ziyarette bulundu. Bakan Ersoy, filmde rol alan dünyaca ünlü aktör ve yönetmen ile bir araya gelip sohbet.

Hollywood setine sürpriz ziyaret

30.1.2021

Ünlü yönetmen Guy Ritchie ile Amerikalı aktör Jason Statham'ın bir araya geldiği aksiyon filmi 'Five Eyes'ın Antalya'daki çekimleri sürüyor. Dev bir film platosuna dönüşen Expo alanı ve tarihi Kaleiçi'nde çekimleri yapılan filmin setine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan sürpriz bir ziyaret gerçekleşti.

EKİPTE TÜRKLER DE YER ALIYOR
Bakan Ersoy, çekim arasında karavanda dinlenen oyuncu Jason Statham ve Guy Ritchie ile sohbet ettikten sonra, film alanına geçerek kamera arkasından bir sahnenin çekimlerini izledi. Film çekimleri için 60 milyon dolar harcanacağı belirtilirken, Türklerin de yer aldığı 500 kişilik film ekibinin çekimler sırasında 2 saatte bir maske değiştirildiği ve sette hijyen kurallarının sıkı şekilde uygulandığı öğrenildi.

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