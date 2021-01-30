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Haberler Sarmaşık Perşembenin galibi değişmedi!

Perşembenin galibi değişmedi!

Perşembenin galibi değişmedi!

30.1.2021

ATV'DE yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Perşembe akşamı yine en çok izlenen yapım oldu. Fenomen dizi, Tüm Kişiler'de %12,49 izlenme oranı ve %25,72 izlenme payı, AB'de %8,72 izlenme oranı ve %20,35 izlenme payı ve 20+ABC1'de %11,25 izlenme oranı ve %23,13 izlenme payı alarak birinci oldu.Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, sosyal medyanın da en çok konuşulan başlıkları arasındaydı.

#ÖMRÜMBOYUNCA TT OLDU
İZLEYİCİSİNDEN tam not alan 81.bölüm, #ÖmrümBoyunca etiketi ile sosyal medyada da yoğun ilgiyle karşılaştı. Bir Zamanlar Çukurova 3. sezonuyla yine her Perşembe saat 20.00'de atv ekranında izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.

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