Perşembenin galibi değişmedi!

ATV'DE yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Perşembe akşamı yine en çok izlenen yapım oldu. Fenomen dizi, Tüm Kişiler'de %12,49 izlenme oranı ve %25,72 izlenme payı, AB'de %8,72 izlenme oranı ve %20,35 izlenme payı ve 20+ABC1'de %11,25 izlenme oranı ve %23,13 izlenme payı alarak birinci oldu.Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, sosyal medyanın da en çok konuşulan başlıkları arasındaydı.

#ÖMRÜMBOYUNCA TT OLDU

İZLEYİCİSİNDEN tam not alan 81.bölüm, #ÖmrümBoyunca etiketi ile sosyal medyada da yoğun ilgiyle karşılaştı. Bir Zamanlar Çukurova 3. sezonuyla yine her Perşembe saat 20.00'de atv ekranında izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.